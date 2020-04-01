https://static.news.ru/photo/9d881bf0-740e-11ea-9262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Государственная дума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» при этом исключается.

Инициатива была подготовлена главой комитета ГД по обороне Владимиром Шамановым, депутатом ГД Георгием Карловым и сенаторами Григорием Карасиным и Михаилом Козловым.

Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества, — отметили авторы.

Япония подписала акт о капитуляции 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года по передаче под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

Как ранее писал NEWS.ru, Германия приняла решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Сейчас документы хранятся в федеральном архиве в городе Кобленце, рассказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.