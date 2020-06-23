Госдума отменила правительственный час с главой Минтруда

https://static.news.ru/photo/51b58b8c-b567-11ea-ad37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы отменили правительственный час с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Мероприятие должно было пройти 8 июля.

Проект постановления был внесён на рассмотрение во время пленарного заседания комитетом Госдумы по контролю и регламенту. Изменения вносятся в план проведения правчасов в ходе весенней сессии 2020 года.

У министра было запланировано выступление по теме «О ходе реализации послания президента РФ Федеральному собранию РФ и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции». Оно должно было пройти 24 июня, но после объявления президентом РФ Владимиром Путиным проведения парада Победы в этот день выступление Котякова перенесли на июль, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Госдуме выступили с инициативой отменить единый государственный экзамен. Авторами законопроекта стали депутаты «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.