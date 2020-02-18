https://static.news.ru/photo/87edce18-5251-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки в Закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» должны улучшить благосостояние около 30 тыс россиян. Законопроект об индексации пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами, приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей, — цитирует пресс-служба Госдумы её председателя Вячеслава Володина.

Уточняется, что с 1 июля 2020 года пенсионеры, по договору исполняющие опекунские обязанности, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, так как они больше не будут входить в число трудоустроенных.

По данным первого зампреда «Единой России» Андрея Исаева, «опекунская зарплата» в различных регионах разная. Самая высокая — в Москве — 16700 рублей.

Как писал NEWS.ru, работающим пенсионерам в России предложили восстановить индексацию пенсий. Соответствующий проект закона внёс в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников. В пояснительной записке говорится, что документ направлен на восстановление механизма индексации пенсий, действовавшего до 2016 года.