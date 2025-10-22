Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 07:47

Горсть фарша и баклажан превращаются в чудесный ужин — готовлю тава-кебаб вместо котлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю тава-кебаб, потому что это блюдо стало для меня идеальным решением, когда нужно накормить семью вкусным и сытным ужином без долгого стояния у плиты. Все готовится в одной форме, мясные котлетки пропитываются соками овощей, а кухня наполняется ароматами восточных специй. Когда гости неожиданно заглядывают на огонек, этот рецепт позволяет быстро создать гостеприимную атмосферу турецкой трапезы — сытно, ярко и без лишних хлопот.

Готовлю так: 500 г мясного фарша смешиваю с мелко натертой луковицей, чайной ложкой зиры, чайной ложкой паприки, солью и перцем. Формирую продолговатые котлетки. Баклажан и сладкий перец нарезаю крупными кусками, помидоры — дольками. Выкладываю мясо и овощи в форму, сбрызгиваю растительным маслом, слегка солю овощи. Запекаю при 200 °C 25–30 минут, пока мясо не пропечется, а овощи не подрумянятся. Подаю сразу из духовки, посыпав свежей петрушкой. Аромат стоит такой, что соседи спрашивают рецепт!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Семья и жизнь
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Осетинский фыдджин с мясом: тесто на кефире и сочная начинка. Удивляем гостей без лишних хлопот
Общество
Осетинский фыдджин с мясом: тесто на кефире и сочная начинка. Удивляем гостей без лишних хлопот
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Мужчину после развода с женой обязали платить кошкам алименты
Европа
Мужчину после развода с женой обязали платить кошкам алименты
Авокадо всегда будет спелым и вкусным: простой способ выбрать идеальный плод и не ошибиться с покупкой
Общество
Авокадо всегда будет спелым и вкусным: простой способ выбрать идеальный плод и не ошибиться с покупкой
еда
мясо
рецепты
Турция
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские беспилотники атаковали Дагестан
Над Дагестаном «закрыли небо»
«Путь только один»: режиму Зеленского на Украине призвали «сломить хребет»
Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией из-за подозрительных зондов
Как выбрать идеальные гантели для домашних тренировок
В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском
Трамп сказал о резком развороте Индии от России
Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в «новый» Артемовск
Ночью над Россией сбили больше 30 беспилотников
Украинский полк «Скала» не спас ВСУ от провала
Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию
Врач перечислила основные симптомы дефицита йода
Удар по цифровой защите и прорыв в Донбассе: новости СВО к утру 22 октября
Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы
«Укравшая» свою дочь из школы россиянка сама сдалась следователям
«Прилетел в башню»: экипаж танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ
Юрист ответил, чем грозит телефон в руке во время поездки за рулем
Главу МИД Польши обвинили в «двойных стандартах» после угроз в адрес Путина
В Минобороны России началась глобальная оптимизация
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.