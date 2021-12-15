«Город мёртвых будет расти»: Жириновский призвал привиться от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в седьмой раз вакцинировался от коронавируса. На этот раз парламентарий выбрал препарат «КовиВак», разработанный в центре Чумакова, об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Политик призвал последовать его примеру и пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы остановить пандемию.

Только в нашей стране от него (коронавируса. — NEWS.ru) погибли уже почти полмиллиона человек! Только представьте масштаб. Это как разом вымерла бы Тула, Калининград или Рязань. Однако половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться. И это вызывает лишь сожаление. Значит, пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мёртвых, к сожалению, будет расти, — сказал Жириновский.

Он отметил, что получил дозу препарата «КовиВак» центра Чумакова. По словам Жириновского, это уже седьмой укол вакцинами от коронавируса с сентября 2020 года. Политик призвал граждан последовать его примеру.

В конце октября лидер ЛДПР рассказал, что за полтора года сделал семь прививок. Шесть раз он прививался от коронавируса и один — от гриппа. В качестве двух первых доз от COVID-19 политик получил «Спутник V», после уменьшения уровня антител прибавил ещё одну дозу. Через полгода Жириновский ревакцинировался двумя дозами «ЭпиВакКороны», а позже ввёл ещё одну дозу того же препарата.