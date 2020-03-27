https://static.news.ru/photo/80e71672-7026-11ea-8852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горнолыжные курорты в Сочи «Роза Хутор» и «Красная Поляна» будут закрыты до 1 июня, приём туристов прекратится уже 28 марта.

Все отдыхающие, которые уже заселились в отели, смогут завершить свой отдых, сообщает портал «Интерфакс-Туризм». Им будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. Те туристы, которые ранее забронировали номера на указанный период, смогут вернуть деньги или перенести поездку на более поздний срок.

Работа курортов приостанавливается в соответствии с рекомендацией премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть с 28 марта до 1 июня горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения. Также власти субъектов РФ должны приостановить до 5 апреля работу заведений общепита, за исключением дистанционной торговли, писал NEWS.ru.