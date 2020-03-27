Горнолыжные курорты в Сочи «Роза Хутор» и «Красная Поляна» будут закрыты до 1 июня, приём туристов прекратится уже 28 марта.
Все отдыхающие, которые уже заселились в отели, смогут завершить свой отдых,
Работа курортов приостанавливается в соответствии с рекомендацией премьер-министра России Михаила Мишустина закрыть с 28 марта до 1 июня горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения. Также власти субъектов РФ должны приостановить до 5 апреля работу заведений общепита, за исключением дистанционной торговли, писал NEWS.ru.
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