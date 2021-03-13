Гори-гори ясно: как в России сжигали чучело Масленицы

Последний день Масленицы традиционно отмечается в России сжиганием чучела, символизирующего окончательный уход зимы и вступление весны в свои права.
Пандемия коронавируса не смутила россиян, и они дружно поспешили сжечь символ зимы. В арт-парке «Никола-Ленивец», известном своими неординарными огромными эко-инсталляциями, специально по такому случаю возвели гигантский деревянный «замок корона-людоеда» и сожгли его. Другие масленичные «поджоги» — в галерее NEWS.ru.
«Никола-Ленивец»
AP/TASS
ВДНХ
Софья Сандурская/АГН «Москва»
Бакшеевская Масленица
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Бакшеевская Масленица
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Московская область
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Московская область
kosmo15/vk.com
Масленичный поезд ЦППК
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Ярославль
Владимир Волков/vk.com
Южно-Сахалинск
Валерий Лимаренко/vk.com
Тюмень
Тюменская область/vk.com
Курган
Αнтон Μедведев/vk.com