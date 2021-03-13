Гори-гори ясно: как в России сжигали чучело Масленицы

В период с 20 февраля по 14 марта в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проводится крупнейшая в России выставка тюльпанов и других растений «Репетиция весны». Большая часть цветов привезена из Нидерландов.

Сотни тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ландышей, подснежников, магнолий и других растений расцвели в столице на два месяца раньше срока. Тюльпаны источают различные ароматы: одни пахнут карамелью, другие — яблоками, а третьи...