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Гори-гори ясно: как в России сжигали чучело Масленицы

17:08, 14 марта 2021 44
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Последний день Масленицы традиционно отмечается в России сжиганием чучела, символизирующего окончательный уход зимы и вступление весны в свои права.

Пандемия коронавируса не смутила россиян, и они дружно поспешили сжечь символ зимы. В арт-парке «Никола-Ленивец», известном своими неординарными огромными эко-инсталляциями, специально по такому случаю возвели гигантский деревянный «замок корона-людоеда» и сожгли его. Другие масленичные «поджоги» — в галерее NEWS.ru.

«Никола-Ленивец»

AP/TASS

ВДНХ

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бакшеевская Масленица

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бакшеевская Масленица

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московская область

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московская область

kosmo15/vk.com

Масленичный поезд ЦППК

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ярославль

Владимир Волков/vk.com

Южно-Сахалинск

Валерий Лимаренко/vk.com

Тюмень

Тюменская область/vk.com

Курган

Αнтон Μедведев/vk.com

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