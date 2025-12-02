День матери
Горчичный порошок — универсальный помощник в доме: неожиданные способы применения для посуды, белья и уборки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мало кто знает, что обычный горчичный порошок способен заменить множество бытовых средств и экономит деньги. Он не только очищает посуду и вещи, но и справляется с самыми сложными загрязнениями, сохраняя при этом материалы и кожу рук. Этот простой продукт стал секретным оружием опытных хозяек.

Для мытья посуды горчицу растворяют в воде до желтоватого оттенка и замачивают тарелки или делают жидкое средство с глицерином для удобного применения. При стирке цветного белья 2–3 ложки порошка на таз теплой воды помогают сохранить яркость красок, а для машинной стирки достаточно одной ложки прямо в барабан.

Кухонные поверхности очищают пастой из горчицы, соды и моющего средства, а для полов добавляют немного кальцинированной соды. Даже руки после дачи или работы с мазутом легко очищаются мягкой смесью горчицы и соды. Такой метод безопасен, экономичен и удивительно эффективен.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Проверено редакцией
