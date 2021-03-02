Горбачёв рассказал о первой встрече с будущей женой

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Первый президент СССР Михаил Горбачёв, которому 2 марта исполнилось 90 лет, вспомнил, как в первый раз увидел девушку Раису, которая потом стала его единственной супругой. Произошла судьбоносная встреча на танцах, но продолжения этой истории могло и не быть, ведь, как признался политик, оба они сделали тогда вид, что совсем друг друга не интересуют.

Я, значит, посмотрел, она сделал вид, что как будто меня нет вообще, никакого внимания. Я очень старался, чтобы тоже сделать вид, (что не обращаю) никакого внимания. Но что-то такое пронзительное. Вот это и есть тот самый первый взгляд, — рассказал Горбачёв в эфире «Первого канала».

После этой встречи Горбачёву постоянно хотелось увидеть Раису Максимовну. Лауреат Нобелевской премии мира отметил, что в то время он был уже взрослым человеком, «а она такая девчонка передо мной».

Мы взялись за руки и ходили всю жизнь. Да, а потом однажды сели и разговаривали всю ночь и договорились жить до конца вместе, — поделился воспоминаниями политик.

При этом Горбачёв признался, что на их свадьбе не было никого из родственников ни со стороны жениха, ни со стороны невесты.

Ранее Горбачёв в беседе с корреспондентом NEWS.ru, который позвонил поздравить его с 90-летним юбилеем, рассказал, как планирует отмечать юбилей.