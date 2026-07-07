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07 июля 2026 в 15:00

Голубика снова пойдет в рост: секрет ухода, о котором многие садоводы даже не догадываются

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если голубика вдруг перестала расти, а кончики побегов начали сохнуть, это еще не повод прощаться с кустом. Чаще всего проблема кроется не в поливе, а в неправильной кислотности почвы, и исправить ситуацию вполне реально.

Сначала проверьте, влажный ли торф под мульчей. Если почва пересохла, хорошо полейте куст и обновите слой сосновой коры толщиной 10–15 см. Затем подкислите грунт молотой серой. Для быстрого эффекта можно использовать раствор из 100 мл 9%-го уксуса на 10 литров воды. Также откажитесь от азотных подкормок и внесите удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора.

При правильном уходе усыхание постепенно прекращается, а куст восстанавливает силы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что голубика быстро откликается на правильный уход. Не забывайте регулярно проверять кислотность почвы — именно она чаще всего определяет здоровье и будущий урожай этой ягоды.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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