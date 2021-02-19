Голосование по памятнику Дзержинскому на Лубянке начнётся 25 февраля

https://static.news.ru/photo/a0658542-72b9-11eb-83d3-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади будет запущено на нескольких площадках 25 февраля.

Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдёт на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты, — заявил Венедиктов журналистам РИА Новости.

В качестве вариантов предложены Феликс Дзержинский и Александр Невский. До этого предлагалось выбирать между памятниками Ивану III, Юрию Андропову и другими.

Обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Дзержинскому подписали общественные деятели, блогеры и журналисты Леся Рябцева, Александр Проханов, Дмитрий Гоблин Пучков, Захар Прилепин и другие. По их мнению, скульптура Евгения Вучетича стала безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы.

Как писал NEWS.ru, замуправделами Московской патриархии РПЦ епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии».

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года.