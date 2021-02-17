Голос блогера Зотеевой уберут из детского мультфильма после скандала

https://static.news.ru/photo/68dbd344-7131-11eb-ad74-96000091f725_660.jpg Дарья Зотеева Фото: instasamka/instagram.com

Персонаж мультфильма «100% Волк», озвученный блогером Дарьей Зотеевой (Instasamka), будет переозвучен другой актрисой из-за недопустимого поведения девушки. Об этом рассказали в кинопрокатной компании TenLetters.

Мы не можем отследить поведение актёров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа. Об этом инциденте мы узнали из Интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Зотеевой на другого актёра дубляжа, — рассказал РИА Новости генеральный директор TenLetters Дмитрий Можаев.

Он отметил, что в компании не хотят ассоциироваться с «чем-то из области негатива. Он также назвал поведение Зотеевой «неприемлемым» и объявил о прекращении сотрудничества с ней.

Ранее инстаблогер опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором она с использованием нецензурной лексики оскорбляет визажистов, приехавших к ней домой.

Как сообщал NEWS.ru, блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США. Инцидент, в ходе которого мужчина едва не сорвал игру, вырезали из телеэфира, однако находившиеся на трибунах зрители опубликовали видео в соцсетях.