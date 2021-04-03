Голикова заявила о росте числа желающих привиться россиян

https://static.news.ru/photo/edd4eb48-9536-11eb-bc59-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Число жителей России, которые хотят пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа, резко выросло. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что количество россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло до 6,93 млн (4,74% от населения РФ). За месяц число вакцинированных увеличилось почти на два миллиона.

Как подчеркнула Голикова, количество граждан РФ, которые хотят привиться от COVID-19, резко увеличилось.

Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона, — сказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что сама уже прошла вакцинацию. Это не больно и не страшно, поделилась вице-премьер.

Как писал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие граждане России могут привиться отечественным препаратом «Спутник V» до июля. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным он подчеркнул, что программа по вакцинации реализуется активно и безусловно с фокусом на россиян. В настоящее время Россия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации.