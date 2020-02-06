https://static.news.ru/photo/613b77a6-48e3-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распределение контрольных цифр приёма между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и с работодателями.

Мы меняем механизм установления контрольных цифр приёма. Он будет более прозрачный. Мы будем эту процедуру согласовывать и с регионами, и с работодателями, — сказала в эфире канала «Россия 24» Голикова.

Она подчеркнула, что это делается для того, чтобы «насытить кадрами» региональные рынки труда, чтобы субъекты РФ не сталкивались с нехваткой медиков и педагогов, как сейчас.

Ранее она заявляла РИА Новости, что контрольные цифры приёма в вузы на бюджетной основе могут вырасти уже в следующем году, до 2024 года на эти цели потратят порядка 70 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Минобрнауки и Минздрав РФ сделают обучение по дефицитным специальностям в ординатуре на 100% целевым. Речь идёт о направлениях «Лечебное дело» и «Педиатрия». Кроме того, изменятся правила приёма в вузы по этим специальностям: 70% бюджетных мест на «Лечебном деле» станут целевыми, на «Педиатрии» — 75%. Квоты на целевой приём в медвузы будут формироваться по заявкам регионов. При этом те должны будут гарантировать будущим выпускникам трудоустройство. Необходимо, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди, подчеркнул глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.