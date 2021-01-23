Голикова рассказала о наиболее близкой версии происхождения коронавируса

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Наиболее близкой версией происхождения коронавирусной инфекции нового типа являются летучие мыши. Однако для доказательства той или иной гипотезы потребуются дополнительные исследования. Об этом 23 января в разговоре с журналистами сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Пандемию коронавируса ВОЗ обозначила в марте 2020 года. К настоящему моменту в мире COVID-19 диагностировали у 98 234 485 человек, 2 108 876 скончались от болезни, 54 176 397 смогли выздороветь.

Голикова подчеркнула, что для того, чтобы точно определить происхождение инфекции, учёным ещё понадобится время.

Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то ещё был, — заметила вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

По последним сведениям, COVID-19 в стране диагностировали за время пандемии у 3 698 273 человек, 3 109 315 пациентов выздоровели, 68 971 гражданин скончался. Массовая вакцинация всех групп населения РФ стартовала 18 января.

Как ранее передавал NEWS.ru, тем, кто уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, пока не стоит торопиться с вакцинацией от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.