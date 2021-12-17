Голикова рассказала, как посещать общественные места до получения QR-кода

В случае введения коронавирусных ограничений в регионах посещать общественные места до получения QR-кода можно по ПЦР-тесту, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передают «Народные Новости». Это подойдёт тем, кто вакцинировался первым компонентом и ещё не получил второй.

К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу, после того как вы укололись первым компонентом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита. Поэтому до того момента, пока вы не привились вторым компонентом, вы имеете возможность, если вдруг в регионе введены ограничения, воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые вам необходимы, — сообщила Голикова.

Законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании приняла Госдума в первом чтении. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года.