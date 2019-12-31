https://static.news.ru/photo/73c8bb26-2ba7-11ea-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большое число детей в семье — отличительная черта, которая характеризует традиционное российское общество. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Она отметила, что в стране «всегда была большая патриархальная такая семья» и это «было большим счастьем».

Мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой всё-таки два-три ребёнка, — сказала Голикова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она высказала уверенность, что стране необходим курс на увеличение рождаемости в семьях. По её словам, это важно «для населения, для самоутверждения страны».

Ранее, как писал NEWS.ru, Голикова сообщила, что естественный прирост населения наблюдается только в 18 из 85 регионов. Снижение уровня смертности не смогло компенсировать значительное уменьшение количества женщин детородного возраста.