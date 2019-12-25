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Наибольшее число жалоб в прокуратуру поступило из Воронежской и Архангельской областей, Пермского края, Чечни и Москвы. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В общей сложности за 2019 год с жалобами в ведомство обратились почти 10 тысяч россиян. Представители Генпрокуратуры рассказали, что в основном проблемы граждан были связаны с нарушением прав в области...