https://static.news.ru/photo/01910d0a-2720-11ea-88c9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения отмечается только в 18 из 85 регионов России. По её словам, снижение уровня смертности не смогло компенсировать значительное уменьшение количества женщин детородного возраста.
С учётом сокращения числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 млн человек, сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения. Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны, — цитирует ТАСС Голикову.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в 2019 году около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, масштабная ясельная программа.