Голикова призвала регионы вводить ограничения по примеру Москвы

Вице-премьер Татьяна Голикова порекомендовала властям регионов брать пример с Москвы и вводить аналогичные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство из этих мер уже приняла Москва, но мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры, — цитирует её агентство.

Речь, в частности, идёт о массовых мероприятиях. По словам Голиковой, их необходимо резко ограничить вплоть до отмены.

Вице-премьер отметила, что рост заболеваемости в стране носит взрывной характер. Увеличение количества заразившихся фиксируется во всех регионах, а в 10 из них показатели превышают среднероссийские. Речь идёт о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Крыме, Карелии, Хакасии, Алтае, Сахалине, а также о Мурманской области.

По словам Голиковой, наблюдается также значительный рост смертности среди заболевших. Так, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 21,3%.

За минувшие сутки в России выявлено ещё 17 594 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 548 человек. В Москве и Санкт-Петербурге умерли 88 и 93 человека соответственно.

В Москве временно запретили проведение в помещении и на открытом воздухе развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием свыше 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества людей.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня. В Кремле эти меры поддержали.