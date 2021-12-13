Голикова: прививки от коронавируса не будут обязательными для детей

Прививки от коронавирусной инфекции не будут обязательными для детей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что законопроект о введении QR-кодов не касается несовершеннолетних, их вакцинация будет проходить добровольно и с согласия родителей.

Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это (главе Роспотребнадзора. — NEWS.ru) Анне Юрьевне, — сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах во время заседании фракции ЛДПР в Госдуме.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов рекомендовал делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним, так как коронавирус может грозить жизни и здоровью как старших детей, так и детей младшего возраста.

Ряд стран мира запустили кампанию по вакцинации детей, в некоторых государствах она стала обязательной. В Израиле в ноябре официально стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.