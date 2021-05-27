Голикова потребовала усилить меры безопасности при проведении ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/f29895ee-beb2-11eb-9fe1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами потребовала усилить меры безопасности в пунктах проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.

В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов, — цитирует её агентство.

Голикова отметила, что экзамены должны пройти без сбоев. Особое внимание она поручила уделить соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактическим мероприятиям в условиях распространения COVID-19.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о правилах допуска в пункты проведения ЕГЭ. В частности, школьники должны быть внесены в специальный список, иметь при себе паспорт и пройти процедуру измерения температуры на входе. Сдавать тест на коронавирус и предоставлять справку о вакцинации им не требуется. Маску и перчатки во время экзамена нужно будет надевать только в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения. В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное заключение. После трагедии в Казани власти решили ускорить принятие законопроекта о глобальной системе «Безопасный город».