Голикова осудила идею «ковидных паспортов»

https://static.news.ru/photo/3581d296-6169-11eb-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала идею о введении паспортов для сделавших прививку от коронавируса.

Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, — подчеркнула она во время совещания президента РФ с членами правительства.

Она уточнила, что имеет в виду сертификат о вакцинации.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что невозможно согласовать все параметры единого ковидного паспорта всеми странами. По словам вице-премьера, трудности с созданием международного сертификата о вакцинации против коронавируса возникнут из-за характерных для каждого государства нюансов.

Предложение о введении COVID-паспортов встретило скорее негативную реакцию в обществе. Так, более половины россиян выступают против введения таких документов. По результатам опроса, эту идею поддержали 12% респондентов, высказались против 59%.