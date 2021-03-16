Голикова объяснила высокий уровень безработицы среди российской молодёжи

https://static.news.ru/photo/cc0be70e-8669-11eb-9406-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодые люди до 29 лет, в том числе с высшим образованием, составляют 34% от всех безработных в России. При этом высокий уровень безработицы в этом секторе связан с тем, что рынок труда не соответствует ожиданиям молодого поколения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет, и это молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и которые занимаются поиском работы, но рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди, — цитирует ТАСС Голикову.

По данным Министерства труда, в настоящее время в России зарегистрированы 2,1 млн безработных. В прошлом месяце этот показатель находился на уровне 2,4 млн. По методологии расчёта Международной организации труда, которую использует Росстат, в начале года в стране числились 4,3 млн нетрудоустроенных граждан.

Как сообщал NEWS.ru, соцопрос, проведённый платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, показал, что после увольнения с постоянного места работы 23% россиян будут испытывать очень серьёзные финансовые трудности. Более того, им не хватит имеющихся средств даже на неделю.