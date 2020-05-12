Голикова: не все регионы соблюдали самоизоляции в майские праздники

https://static.news.ru/photo/3bce7668-945a-11ea-a86e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в майские праздники не все регионы России соблюдали режим самоизоляции. Об этом она сообщила на брифинге в Доме правительства.

К сожалению, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те правила режима самоизоляции, которые они у себя приняли, — сказала Голикова.

Кроме того, она подчеркнула, что для каждого региона сценарий смягчения ограничений должен быть индивидуальным.

Также, по её словам, при изменении эпидемиологической ситуации возможно повторное введение ограничений.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе экономики будут действовать в регионе ещё одну неделю.