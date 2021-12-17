Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 58,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что четыре региона России, включая Московскую область и Санкт-Петербург демонстрируют уровень выше 75%. Её слова передаёт РИА Новости.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%... Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, — цитирует её агентство.

Голикова добавила, что высокие показатели коллективного иммунитета отмечаются ещё в пяти субъектах страны.

Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области - здесь коллективный иммунитет выше 71%, - резюмировала она.

Голикова напомнила, что для борьбы с вирусом в России необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших. По её словам, среди всех регионов пока только Севастополь достиг такого показателя и даже превзошёл его — сейчас уровень иммунитета в городе составляет 88,7%.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что «омикрон»-штамм не успеет массово распространиться до Нового года и вполне может привести к окончанию пандемии. Профессор центра Гамалеи обратил внимание на высокую заразность нового штамма, которая может вытеснить «дельту» и положить конец росту заболеваемости.