05 апреля 2026 в 13:25

Глазурь не трескается и блестит, как из пекарни: лимонный секрет идеальных куличей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
От глазури зависит не только внешний вид кулича, но и общее впечатление от выпечки. Этот вариант с лимоном — настоящая находка: он получается гладким, блестящим и не крошится при нарезке. Плюс готовится из простых продуктов и быстро застывает.

Ингредиенты:

  • желатин — 5 г;
  • сахарная пудра — 170 г;
  • вода — 70 мл;
  • лимонный сок — 1/2 ч. л.

Приготовление

Желатин залейте 30 мл воды, перемешайте и оставьте набухать на 10–15 минут. В сотейнике соедините сахарную пудру с оставшейся водой, прогрейте на слабом огне до растворения и доведите до легкого кипения.

Снимите сироп с плиты, дайте немного остыть и добавьте желатин. Взбейте массу венчиком до однородной, слегка тягучей консистенции. В конце влейте лимонный сок — он придаст легкую свежесть и сбалансирует сладость.

Глазурь наносите сразу на теплые куличи, пока она пластичная. Через несколько минут она схватится и станет гладкой. Такая шапочка держится идеально и не осыпается при нарезке.

Если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху. Она получается невероятно нежной, кремовой и насыщенной по вкусу.

Проверено редакцией
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

