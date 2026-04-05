Глазурь не трескается и блестит, как из пекарни: лимонный секрет идеальных куличей

От глазури зависит не только внешний вид кулича, но и общее впечатление от выпечки. Этот вариант с лимоном — настоящая находка: он получается гладким, блестящим и не крошится при нарезке. Плюс готовится из простых продуктов и быстро застывает.
Ингредиенты:
- желатин — 5 г;
- сахарная пудра — 170 г;
- вода — 70 мл;
- лимонный сок — 1/2 ч. л.
Приготовление
Желатин залейте 30 мл воды, перемешайте и оставьте набухать на 10–15 минут. В сотейнике соедините сахарную пудру с оставшейся водой, прогрейте на слабом огне до растворения и доведите до легкого кипения.
Снимите сироп с плиты, дайте немного остыть и добавьте желатин. Взбейте массу венчиком до однородной, слегка тягучей консистенции. В конце влейте лимонный сок — он придаст легкую свежесть и сбалансирует сладость.
Глазурь наносите сразу на теплые куличи, пока она пластичная. Через несколько минут она схватится и станет гладкой. Такая шапочка держится идеально и не осыпается при нарезке.
