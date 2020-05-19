Главврач больницы в Северной Осетии уволился после проверки выплат медикам

https://static.news.ru/photo/dca298a2-99dd-11ea-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Главный врач больницы скорой помощи в Северной Осетии Сергей Кануков покинул свой пост после проверки соблюдения закона о стимулирующих выплатах для медиков.

По данным пресс-службы регионального минздрава, министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев получил от главврача заявление с просьбой снять возложенные обязанности.

Заявление было принято, — отметили в ведомстве.

Обязанности главврача временно будет исполнять Олег Томеев, который был руководителем Территориального центра медицины катастроф, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет РФ проведёт проверку по факту невыплаты надбавок работникам скорой помощи за работу с инфицированными коронавирусом в Северной Осетии. В соцсетях появились сведения, что во Владикавказе свыше 150 работников станции скорой медицинской помощи не получили обещанных доплат.

Правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.