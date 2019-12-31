https://static.news.ru/photo/48bf7c5e-2b9c-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Председателя контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска Виктора Сорокина задержали по подозрению в мошенничестве.

По данным ФСБ, он убедил руководителя одного из муниципальных предприятий, что деятельность возглавляемой им структуры не вполне законна, а материалы соответствующей проверки уже поступили в распоряжение правоохранительных органов. Чиновник заверил, что сможет решить эту проблему за вознаграждение в 600 тысяч рублей. Он был задержан после получения денег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Республике Алтай.

Ранее NEWS.ru писал, что в Алтайском крае фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал один из сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения на сумму свыше 300 тысяч рублей.