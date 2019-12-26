https://static.news.ru/photo/b8be18e0-27e5-11ea-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении одного из сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении взятки в размере более 300 тысяч рублей.

Фигурант дела, как сообщает следствие, действовал через своего знакомого.

[Он] предложил гендиректору одного из ООО за денежное вознаграждение незамедлительно проверить и подписать необходимую документацию для разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок, — говорится в сообщении пресс-центра Следственного комитета РФ.

В отношении посредника органами следствия также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По месту жительства и работы обвиняемых прошли обыски. Чиновник взят под стражу, посредник находится под домашним арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР. За 2019 год среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.