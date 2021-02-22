Минаева разблокировали в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/c4139a0e-75d6-11eb-9600-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Страницу главного редактора журнала Esquire и писателя Сергея Минаева разблокировали в новой социальной сети Clubhouse.

Об этом журналист рассказал в своём Telegram-канале.

Доброе утро! День начался с того, что меня разбанили в Clubhouse, — написал он.

Накануне Минаев рассказал, что после того как он зашёл в комнату в социальной сети, где общались «русские феминистки», Сlubhouse его заблокировал. Главный редактор журнала Esquire заявил, что во время разговора с женщинами наткнулся на «шквал агрессии».

Позднее фем-активистка Лиза Лазерсон, которая была в той комнате, объяснила, за что забанили в Clubhouse журналиста Сергея Минаева. Она отметила, что в Clubhouse нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Но приложение «западное» и его админы болезненно реагируют на оскорбительные высказывания. Когда Минаев стал объяснять феминисткам, почему экофеминизм — это несерьёзно, иностранные читатели наверняка отправили Минаева в бан. Она добавила, что Минаев и его единомышленники изначально завели эту комнату, чтобы «обстебать», а не с попыткой что-то понять про феминизм.

После этого Лазерсон тоже заблокировали в соцсети. Она рассказала NEWS.ru, что приложение не позволяет узнать, за что её заблокировали, но сообщает, что на неё поступили жалобы. Однако у неё есть предположения о том, почему другие пользователи пожаловались на неё в администрацию соцсети. Лазерсон отметила, что планирует написать в администрацию соцсети, чтобы обжаловать это решение.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса. Владелец заблокированного профиля в соцсети не имеет возможности создавать комнаты, но сохраняет способность участвовать в чужих обсуждениях.