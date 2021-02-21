Фем-активистка Лазерсон объяснила, за что Минаева забанили в Clubhouse

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Автор телеграм-канала о феминизме Лиза Лазерсон объяснила, за что забанили Clubhouse журналиста Сергея Минаева. По её словам, главреда Esquire заблокировали слушатели, потому что это единственный способ «дизлайкнуть» спикера в этой соцсети.

По словам Лазерсон, в Clubhouse нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Но приложение «западное» и его админы болезненно реагируют на оскорбительные высказывания. Когда Минаев стал объяснять феминисткам, почему экофеминизм это несерьёзно, иностранные читатели наверняка отправили Минаева в бан. Она добавила, что Минаев и его единомышленники изначально завели эту комнату, чтобы «обстебать», а не с попыткой что-то понять про феминизм.

Никакого коллективного доноса не было. Люди просто не знали, как поддержать девочек и высказать фи Минаеву и компании. Нам самим было не до этого. Мы в поту потом ещё до 5 утра обсуждали, как нам тяжело и как разговаривать с такими мужчинами, — цитирует её «Подъём».

Как сообщал NEWS.ru, российскому телеведущему Владимиру Соловьёву снова не дали провести эфир в новой социальной сети Clubhouse: его заблокировали ещё до начала выступления. Это уже второй бан со стороны социальной сети. Сам Соловьёв уверяет, что не нарушал политики платформы, а ответа от службы поддержки по поводу причин блокировки так и не получил.