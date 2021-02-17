РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьёва

https://static.news.ru/photo/976c8c5c-7132-11eb-a988-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Роскомнадзор направил запрос в компанию-владелицу социальной сети Clubhouse с требованием вернуть доступ к аккаунту российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом говорится на странице ведомства в социальных сетях. Там добавили, что требуют также пояснить причины, по которым доступ к информации был ограничен.

Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и её свободное распространение, - говорится в сообщении.

Роскомнадзор напомнил, что в соответствии с законом от 30.12.2020 N482-ФЗ администрация социальной сети может быть признана причастной к нарушениям прав и свобод человека. Кроме того, соцсеть могут включить в соответствующий перечень и выдвинуть предупреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что российскому телеведущему Владимиру Соловьёву снова не дали провести эфир в новой социальной сети Clubhouse: его заблокировали ещё до начала выступления. Это уже второй бан со стороны социальной сети. Сам Соловьёв уверяет, что не нарушал политики платформы, а ответа от службы поддержки по поводу причин блокировки так и не получил.