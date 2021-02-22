Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Минаевым

https://static.news.ru/photo/be1cac6c-74ff-11eb-82be-96000091f725_660.jpg Лиза Лазерсон Фото: lizakikiza/instagram.com

Активистку феминистского движения Лизу Лазерсон заблокировали в социальной сети Clubhouse. Она принимала участие в дискуссии, после которой возможность создавать комнаты потерял главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

Она рассказала NEWS.ru, что приложение не позволяет узнать, за что её заблокировали, но сообщает, что на неё поступили жалобы. Однако у неё есть предположения о том, почему другие пользователи пожаловались на неё в администрацию соцсети.

Я вчера открыто критиковала поведение мужчин в комнате про феминизм. К тому же Сергей Минаев поблагодарил меня за бан в числе других девушек, как будто это я лично организовала бан. Разумеется, никто из нас не отправлял репорты на него. К тому же я одна из самых ярых противниц культуры отмены среди феминисток, — рассказала она.

Лазерсон отметила, что планирует написать в администрацию соцсети, чтобы обжаловать это решение.

Накануне Минаев рассказал, что после того как он зашёл в комнату в социальной сети, где общались «русские феминистки», Сlubhouse его заблокировал. Главный редактор журнала Esquire заявил, что во время разговора с женщинами наткнулся на «шквал агрессии».

Позднее Лазерсон, которая была в той комнате объяснила, за что забанили в Clubhouse журналиста Сергея Минаева. Она отметила, что в Clubhouse нет никаких других возможностей отреагировать негативно. Но приложение «западное» и его админы болезненно реагируют на оскорбительные высказывания. Когда Минаев стал объяснять феминисткам, почему экофеминизм это несерьёзно, иностранные читатели наверняка отправили Минаева в бан. Она добавила, что Минаев и его единомышленники изначально завели эту комнату, чтобы «обстебать», а не с попыткой что-то понять про феминизм.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.