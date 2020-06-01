Главой Россотрудничества могут назначить Евгения Примакова

https://static.news.ru/photo/ea0842dc-a40d-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым главой Россотрудничества может стать депутат Государственной думы Евгений Примаков. Об этом сообщила возглавляющая сейчас агентство Элеонора Митрофанова.

С большой вероятностью новым главой Россотрудничества будет назначен депутат Государственной думы Примаков, — сказала она ТАСС.

О сроках смены руководства Митрофанова не сообщила.

44-летний Евгений Примаков — депутат Государственной думы VII созыва. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги», был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Примакова, возглавлявшего правительство России в конце 1990-х годов.

Ранее NEWS.ru писал, что информацию об уходе с поста главы федерального агентства Элеоноры Митрофановой не подтвердил и не опроверг замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.