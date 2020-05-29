Главой Фонда защиты прав дольщиков назначен Константин Тимофеев

https://static.news.ru/photo/534b1590-a1c9-11ea-bee7-fa163e074e61_660.jpg Константин Тимофеев Фото: Москомстройинвест

Экс-глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Назначить Тимофеева Константина Петровича генеральным директором публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» на три года, — говорится в нём.

В 2011 по 2018 год Тимофеев возглавлял комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Ранее NEWS.ru писал о том, что занимавший ранее должность главного советника департамента в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Василий Нагибин назначен заместителем главы Минвостокразвития.