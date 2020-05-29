Главой Фонда защиты прав дольщиков назначен Константин Тимофеев

Экс-глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Назначить Тимофеева Константина Петровича генеральным директором публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» на три года, — говорится в нём.
В 2011 по 2018 год Тимофеев возглавлял комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Ранее NEWS.ru писал о том, что занимавший ранее должность главного советника департамента в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Василий Нагибин назначен заместителем главы Минвостокразвития.
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