Главный ветврач РФ оценил опасность коронавируса для животных

https://static.news.ru/photo/dd0577f8-77e9-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tino Plunert/ZB/Global Look Press

Замруководителя Россельхознадзора, главный врач РФ Николай Власов рассказал, опасен ли для животных коронавирус нового типа.

По его словам, согласно зарубежному опыту, в группу риска попадает целый ряд видов животных.

Есть следующие варианты заражения: зоопарковых животных, кошек и собак, в самых южных районах вирус могут получить змеи и летучие мыши, — рассказал он.

При этом Власов отметил, что говорить об угрозе для животных в России сложно, так как сейчас ведомство имеет лишь «отрывочную» информацию.

В свою очередь ветеринар высшей категории Михаил Шеляков считает, что опасность заражения COVID-2019 для домашних любимцев минимальна.

Коронавирусы очень видоспецифичны, вирусы животных и вирус человека сильно различаются. Коронавирус человека, конечно, может мутировать и попасть в организм собаки или кошки, но это единичные случаи, — пояснил он.

Специалист отметил, что животные могут стать переносчиками инфекции, но при этом не заразиться им. Шеляков подчеркнул, что главную угрозу для хозяев несёт шерсть питомца, имевшего контакт с больным, так как на ней коронавирус может находиться в течение длительного времени, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что в китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируса, массово заразились кошки. К такому выводу пришли учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.