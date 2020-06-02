Главный храм Минобороны откроется в Подмосковье 22 июня

https://static.news.ru/photo/4aec8258-a4bc-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Главный храм Вооружённых сил РФ откроют в Подмосковье 22 июня. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, освятит собор патриарх Кирилл.

Ещё одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут торжественно открыты главный храм Вооружённых сил и музейный комплекс «Дорога памяти», — пишет Life.

2 июня в ходе селекторного совещания Шойгу обсудил, как проходит подготовка к мероприятиям и насколько эффективно реализуются необходимые меры безопасности.

Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Таким образом, он станет третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.