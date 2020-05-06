Главный архитектор Москвы предрёк отмирание торговых центров после пандемии

https://static.news.ru/photo/e9c19552-8f8c-11ea-bf86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные торговые центры (ТЦ) в Москве со временем потеряют своё значение для города. Их будущее предопределено: они будут снесены, считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Своим мнением он поделился с участниками онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?».

Кузнецов предположил, что ТЦ в конечном итоге станут невыгодным активом, владельцы предпочтут заменить их застройкой другого типа. Он выразил уверенность, что это позитивно скажется как на качестве городской среды, так и на экономике столицы.

Развивая малые форматы, получает поддержку малый бизнес, а значит, и создаётся большое количество рабочих мест, — цитирует главного архитектора Москвы «Интерфакс».

Как отмечает агентство, ранее Кузнецов уже заявлял, что распространение коронавируса и принятые в связи с этим ограничительные меры дадут импульс к развитию магазинов и сервисов шаговой доступности.

Между тем эксперты неоднократно указывали на то, что уход от крупных ТЦ к мелким точкам продаж — общемировая практика. Когда эта динамика стала намечаться, Россия только начинала развивать торговые центры.

В период самоизоляции, как писал NEWS.ru, крупнейшие сети гипермаркетов зафиксировали снижение трафика из-за режима самоизоляции. Магазины в отдельных городах теряют до половины потока.