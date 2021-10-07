Главе Group-IB официально предъявили обвинение в госизмене

Следователи предъявили обвинение в госизмене основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову. В связи с особым порядком рассмотрения таких дел подробности не приводятся, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, — сказал собеседник агентства.

29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.

Арест Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы РФ. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.