Главе «Альянса врачей» Васильевой дали год ограничения свободы

Анастасию Васильеву, которая является главой «Альянса врачей» (признан иноагентом в России), приговорили к одному году ограничения свободы. В зал заседания её не пустили. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, Васильева
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Ранее Васильева объяснила решение организации разорвать отношения с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией в России). По её словам, объединение должно помогать людям, а его втянули в политику. Она отметила, что решение поддержали все члены профсоюза. Организация в первую очередь создана для работы в медицине, а не в политике, добавила она.
Васильева рассказала, что профсоюз продолжит помогать медикам по всей стране. Организация не будет воевать с государством, а сосредоточится на помощи людям, заключила она.