Глава Забайкалья рассказал, какие жалобы получает в TikTok

https://static.news.ru/photo/8f5f754a-c049-11eb-a167-96000091f725_660.jpg Александр Осипов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов в разговоре РИА Новости, на что в социальной сети TikTok ему чаще всего жалуются люди. По его словам, граждан волнует несправедливость и острые ситуации. Чиновник добавил, что популярностью пользуются позитивные ролики про победы спортсменов и построенные объекты.

Всегда люди жалуются [в TikTok] на имеющуюся или кажущуюся несправедливость, какие-то нечестные, неправдивые противоречия, с которыми они в жизни сталкиваются. Это, как правило, наиболее острые ситуации, — отметил глава региона.

В одном из видео руководитель рассказал, что в социальной сети хочет показывать изнутри, что такое государственная служба. У него также есть личные страницы в «Одноклассниках» и Instagram.

«Одноклассники» — это одна часть, Instagram — другая. И очень важная для меня часть — это молодёжь в TikTok. Но я только учусь работать, у меня там нечасто посты. <...> И самое главное — их привлечь, чистоплотных, умных, талантливых ребят на госслужбу. Как это делать в формате TikTok, я пока только учусь, — резюмировал Осипов.

Чиновник создал аккаунт в TikTok 1 апреля 2021 года. К концу мая он опубликовал восемь роликов. На него подписались уже почти 17 тысяч человек, поставив 31,4 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что и. о. губернатора Ульяновской области Алексей Русских изменил указ о переводе непривитых от коронавируса сотрудников на дистанционную работу. Накануне в городе начались протесты против этого решения, которое жители назвали «принудительной вакцинацией».

В местной администрации журналистам рассказали, что причиной изменения документа стали жалобы предпринимателей.