Глава «Вкусно — и точка» развеял слухи о появлении в продаже пива Глава «Вкусно — и точка» назвал принципиальным отсутствие пива в меню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу», не появится пиво, сообщил в интервью РБК глава компании Олег Пароев. По его словам, эта позиция является принципиальной.

Абсолютно точно нет, [пиво в наших ресторанах не появится], — сказал Пароев.

Днем 2 июля в СМИ появились кадры, на которых видно, как в терминале самообслуживания с очень похожим на «Макдоналдс» меню можно заказать пиво за 180 рублей. В пресс-службе компании уточнили, что эти фотографии сделаны на другом предприятии, которое принадлежит бывшему франчайзинг-партнеру «Макдоналдса» ООО «Развитие Рост». Позиция же компании по поводу продажи алкоголя в ее ресторанах остается неизменной.