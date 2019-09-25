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Более полутора тысяч российских судей получили взыскания от профессионального сообщества за последние пять лет. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Такие данные он обнародовал в ходе выступления в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о его переназначении на должность.

К дисциплинарной ответственности за пять лет привлечено 1,6 тыс. судей — 34% из них получили замечания, 54% вынесены предупреждения. Прекращены полномочия 125 судей, что составляет 12%, — цитирует Лебедева ТАСС.

Ранее, как писал News.ru, кадровая комиссия при президенте России утвердила кандидатуру председателя Верховного суда Лебедева на очередной срок. Незадолго до этого на пост его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Представление на назначение Лебедева в Совет Федерации внёс глава государства.