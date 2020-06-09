Глава Удмуртии рассказал, как перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/dbc00854-aa75-11ea-b357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что коронавирус у него протекал бессимптомно, поэтому он не уходил на больничный. Он пояснил, что периодически сдавал анализы, и один из них показал положительный результат.

Шанс заразиться был высокий, хотя все меры безопасности предпринимал, — цитируют argumenti.ru Бречалова.

Он также отметил, что по время пандемии посещал больницы и вёл активную жизнь на территории республики, поэтому положительный тест на коронавирус у него не вызвал удивления. Глава Удмуртии изолировался в своём кабинете в резиденции, где жил и работал. Круг контактирующих с ним лиц был ограничен, все они использовали средства защиты.

Как писал NEWS.ru, Александр Бречалов сдал три отрицательных теста на коронавирус. 4 июня врачи подтвердили, что политик полностью вылечился от COVID-19. Бречалов узнал о заражении в конце мая. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, он находился в самоизоляции, но продолжал руководить регионом в удалённом формате. Бречалов объявил о своём выздоровлении на встрече с победителями праймериз «Единой России».