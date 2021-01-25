Глава СПЧ прокомментировал участие детей в акциях в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/849f8e8c-5f1f-11eb-888e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал участие несовершеннолетних в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он сделал акцент на том, что такие мероприятия были не только не согласованы, но и незаконны в условиях пандемии коронавируса.

Надо прикрыть подобного рода акции. Надо найти юридические инструменты, чтобы больше этого не было, — заявил Фадеев в эфире телеканала «Россия 24».

В России не хватает «мощной молодёжной политики». По его словам, необходимы серьёзные предложения по действиям в данной сфере. Фадеев добавил, что в СПЧ думают об этом.

Акции в поддержку Навального прошли в ряде городов России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что детей к участию в подобных акциях привлекать нельзя. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ситуация требует анализа, она будет обсуждена законодателями и реакция на неё последует. По мнению парламентария, организаторы митингов намеревались использовать детей как сакральную жертву.