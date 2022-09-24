Глава СПЧ призвал Минобороны устранить нарушения при частичной мобилизации Глава СПЧ Фадеев направил в Минобороны РФ обращение из-за нарушений при частичной мобилизации

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил обращение в Минобороны с призывом неукоснительно соблюдать правила призыва, сообщается на сайте организации. Он также призвал не допускать случаи, способные подорвать доверие народа.

Необходимо неукоснительное соблюдение правил призыва. Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту, — заявил Фадеев.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян отметила, что военкоматы в некоторых случаях не следуют предписаниям Минобороны РФ. В качестве примера медиаменеджер указала на призывы студентов-очников и отправку повесток людям, которые не попадают под мобилизацию по возрасту.

Жалобы на нарушения в работе военкоматов в различных регионах появились с самого начала мобилизации. В частности, глава Якутии Айсен Николаев ранее рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством региона он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно.