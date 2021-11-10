Глава СПЧ поддержал идею сделать вакцинацию от COVID обязательной

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект. Так он прокомментировал высказывание председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который заявил, что введение такой меры не нарушает конституционные права россиян, передаёт ТАСС.

Очень правильные комментарии дал сенатор Клишас. Он сказал, что конституция предполагает такие возможности в случае экстренных ситуаций, но закона соответствующего, развивающего тезис конституции, у нас нет. Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон, - отметил Фадеев.

По его словам, это нужно для того, чтобы исключить «правовые нестыковки, в частности, например, как с постановлением петербургским». Напомним, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова постановила сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

В настоящий момент, по словам Фадеева, у властей Санкт-Петербурга нет инструментов для побуждения людей прививаться.

Ранее о необходимости сделать вакцинацию обязательной заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, для победы над коронавирусом необходимо, чтобы были привиты три четверти населения России.

Эту идею положительно оценил и иммунолог Николай Крючков. По его словам, её следует внести в национальный календарь прививок. Для этого подойдёт «Спутник V», поскольку завершена третья фаза исследования этой вакцины.