https://static.news.ru/photo/74c5f5f6-d56d-11e9-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в резонансной ситуации с привлечением 16-летнего жителя Томской области к уголовной ответственности.

По данным следствия, во время прогулки на собаку, принадлежащую подростку, наехал автомобиль. Тот, расстроившись из-за гибели питомца, нанёс несколько ударов по кузову машины.

При этом владелец автомобиля, не принимая во внимание морально-психологическое состояние подростка и обстоятельства, побудившие несовершеннолетнего допустить такие действия, заявил о значительном повреждении его имущества в правоохранительные органы, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с обращением водителя в отношении мальчика было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Бастрыкин поручил следователям тщательно изучить сложившуюся ситуацию, установить все обстоятельства инцидента и проверить доводы владельца авто, который потребовал 14 тысяч рублей компенсации.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова обратилась к сотрудникам прокуратуры Томской области с просьбой о прекращении преследования подростка, ударившего машину из-за погибшей собаки. Она отметила, что возмущена появлением дела в суде и приложит все силы для помощи ребёнку.