Глава Роспотребнадзора предупредила об опасных вирусах «из гаража»

https://static.news.ru/photo/7a49c71c-830b-11eb-8034-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Couse-Baker/flickr.com

Риски возникновения новых опасных вирусов в будущем будут увеличатся. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новые инфекции были, есть и наверняка ещё будут, отметила она. Этому способствуют «новый технологический уклад, новые возможности синтетической биологии, когда вирус можно собрать практически в гараже».

Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека, — приводит слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что обществу важно научиться защищаться от новых вирусов и не допускать их распространения. Это, по её словам, главная задача, и сейчас у специалистов появились новые знания, которые дают понимание о том, как это сделать.

Ранее NEWS.ru писал, что Попова допустила опасную мутацию нового типа вируса птичьего гриппа.