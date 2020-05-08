Глава Роспотребнадзора озвучила уровень смертности от коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/d334ea9a-912c-11ea-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень смертности у пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, в России составляет 0,9%. Об этом 8 мая на совещании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России летальность — 0,9%. Это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Ранее Попова заявила, что правила изоляции и дистанцирования должны сохраниться до появления вакцины или преодоления пандемии COVID-19. Глава санитарного ведомства отметила, что ограничения неизбежны, жизнь в большинстве стран уже изменилась — и Россия не исключение.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.